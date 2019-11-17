Цитата: alex_60:

И свет есть, и хлеб. И салями. И сервелат. И карбонат. Но это все фигня. Еда. Родина.главное

Что такое сервелат, я знаю. Это колбаса такая. Оооочень дорогая.

Но, хоть это и фигня, но что такое салями? Или вот, карбонат?

Карбонад кальция? Да?

Таблетки такие? Для костей и беременных женщин?