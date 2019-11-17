3DO Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"... #1





(Пользователи) Сообщений: 1980

Регистрация: 14.11.07 (Пользователи) Отправлено: - 12:35 Цитата: "Самая красивая девушка страны"

Я бы написал, что каждый день на остановке вижу девушек в разы красивее, но ладно. Все-таки условности всяких там конкурсов красот и субъективщина небольшая.



Цитата: "Уникальность нашей природы в том, что на территории Казахстана есть все чудеса света"

У нас конечно есть красивые места, но прям уж называть это ЧУДЕСАМИ?!



Цитат: "в других частях света, нужно обратить свой взор внутрь, вглубь родной страны"

А что же у нас внутренний туризм, не говоря уже о международном - в таком нелестном месте, если у нас все так классно и красиво? Наличие красот природы это одно, а вот инфраструктура им сопутствующая, чтобы до них добраться - это другое. Че там туалеты на границе, на трассах уже привели в приличное состояние?