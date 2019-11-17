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≡ Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37274
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая красивая девушка страны Мадина Батык выступит с этим видео на "Мисс мира - 2019" 14 декабря в Лондоне. За две недели путешествия съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров. Bногда съемки проходили в экстремальных условиях.
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§ 3DO
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
3DO


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Сообщений: 1980
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 17.11.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Самая красивая девушка страны"
Я бы написал, что каждый день на остановке вижу девушек в разы красивее, но ладно. Все-таки условности всяких там конкурсов красот и субъективщина небольшая.

Цитата: "Уникальность нашей природы в том, что на территории Казахстана есть все чудеса света"
У нас конечно есть красивые места, но прям уж называть это ЧУДЕСАМИ?!

Цитат: "в других частях света, нужно обратить свой взор внутрь, вглубь родной страны"
А что же у нас внутренний туризм, не говоря уже о международном - в таком нелестном месте, если у нас все так классно и красиво? Наличие красот природы это одно, а вот инфраструктура им сопутствующая, чтобы до них добраться - это другое. Че там туалеты на границе, на трассах уже привели в приличное состояние?
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§ yudjin
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
yudjin


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Сообщений: 6214
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.11.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самая красивая девушка страны

весьма сомнительное заявление.... кроме волос, которые могут быть и не свои и роста, красоты не заметил. А косящий глаз и вовсе на любителя...
надеюсь душевными качествами она выиграла.
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§ abaika95
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
abaika95


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Сообщений: 1703
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень красивая девушка,желаю ей дальнейших успехов и побед!
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§ alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самые красивые девушки в мире,по мнению экспертов живут в-
1.Венесуэла
2.Филиппины
3.Мексика
4.Юар
5.Вьетнам
6.Таиланд

Такие вот эксперты.
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§ alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и здесь, надо добавление.
Самая красивая девушка, по мнению экспертов саке маке.
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§ Victor Yang
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12143
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, кажется, видел эту девушку в Актау на фотосессии - первое фото оттуда, с набережной Каспийского моря. Цитата:
yudjin:
Цитата: Самая красивая девушка страны весьма сомнительное заявление....

Имеется ввиду признанная самой красивой в этом году. Те кто не участвовал в счёт, увы, не идут. Но эта участница довольно конкурентоспособна в отличие от некоторых предыдущих.
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§ alex_60
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А их проверяют перед конкурсом.
Девушка она или женщина.
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§ Я
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 17.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
нелестном месте

Нет пророка в своем отечестве
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* Тот самый
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 238
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А их проверяют перед конкурсом. Девушка она или женщина.
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§ Coopidon
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.11.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Самая красивая девушка страны"

Благодаря богатой фантазии журналиста, применение эпитета самая красивая звучит как надсмешка над остальными девушками страны.

:-o
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§ Coopidon
Re: Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019"...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.11.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак в предгорьях Заилийского Алатау, знаменитый Чарынский каньон, мистическое озеро Каинды, шедевр средневековой архитектур

Если вспомнить выражение ,,скромность украшает'', то у автора явно должны быть какие-то другие украшения.
И, кстати, выражение ,,всемирно известный''- это для кого информация?
Для иностранцев или для нас? :-o
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§ maxsaf
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Для иностранцев или для нас?

Иностранцы часто спрашивают: "Казахстан - а где это?" Теперь буду отвечать им: "Вокруг Шымбулака" :lol:
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§ Coopidon
Видео о Казахстане для конкурса "Мисс мира - 2019" появилось в Сети
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Иностранцы часто спрашивают: "Казахстан - а где это?" Теперь буду отвечать им: "Вокруг Шымбулака"

Какие-то неправильные у вас иностранцы!
Они, что, не обновляют списки всемирно-извесных-чудес-света!?
8-)
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