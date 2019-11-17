Цитата: alex_60:

Вопрос Добринцову. Что там на базарах говорят По поводу патентов для торговли. Что то думаю опять продлят.

Насчёт патентов я не в теме,у меня упрощёнка.

На ОРТ прошла серия облав от налоговой, по этому поводу было общее собрание спекулянтов с участием директора этого с позволения сказать рынка,что порешали я не знаю,мне неинтересно,но так вроде ничего хорошего,надо ставить онлайн кассовые аппараты и видимо придётся показывать больший доход,в связи с чем будьте готовы ,что опять всё подорожает.