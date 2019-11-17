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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6801
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.11.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вопрос Добринцову. Что там на базарах говорят По поводу патентов для торговли. Что то думаю опять продлят.

Насчёт патентов я не в теме,у меня упрощёнка.
На ОРТ прошла серия облав от налоговой, по этому поводу было общее собрание спекулянтов с участием директора этого с позволения сказать рынка,что порешали я не знаю,мне неинтересно,но так вроде ничего хорошего,надо ставить онлайн кассовые аппараты и видимо придётся показывать больший доход,в связи с чем будьте готовы ,что опять всё подорожает.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скат и наши турагенства.
Можно поздравить.
Россия отложила до 2020 решение по полетам.
В Египет на курорты.
Срочно надо здание аэропорта делать достойное.
Для россиян.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остров Хайнань в Китае.
Чудное место.
Семь часов лету из Астаны.
Скат летает.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17856
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Срочно надо здание аэропорта делать достойное. Для россиян.

Правильно, Алекс, вам же можно и из сарая - удетать... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вам же можно и из сарая - удетать...

Да, как давно ты, да, не был на Родине.
Аэропорт в Гамбурге по сравнению с нашим, точно сарай.
У нас хлеб по талонам, и свет раз в день на полчаса.
Просто смешно за вас

[Исправлено: alex_60, 17.11.2019 - 19:26]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у меня упрощёнка.

Тебя от подоходного освобождают на три года? Новые формы уже есть?

[Исправлено: alex_60, 17.11.2019 - 19:35]
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6801
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тебя от подоходного освобождают на три года? Новые формы уже есть?

У меня информация на уровне новостей из интернета.Особо не вникал как то,но если сделают как обещали,то это хорошо конечно.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17856
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и свет раз в день на полчаса.

Там в новостях целый список, где
света - не будетюЦитата:
alex_60:
У нас хлеб по талонам

Да и слышал, про социальный хлеб?
Который не должен - дорожать.
Это всёравно, что по таллонам.
Так что ты конечно - прав... :lol: ;-) :oops: :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да ты прав. Так и есть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда не читал, про что ты там.
Но это не важно
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное что мы живём на Родине.
И свет есть, и хлеб.
И салями. И сервелат.
И карбонат.
Но это все фигня. Еда.
Родина.главное
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темно уж
Из душа скоро вылезут.
Волки из леса.
Будем утром читать.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2019 - 20:46]
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