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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дожили) уже обижаются на "выканье")

Опять сам додумал, хех.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.11.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вывод из интернета методом запоя. Интим не предлагать.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда лучше в Канаду :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вон Кайрат вообще русский язык в школе не учил. сейчас наверстывает.


Учил, но в малом объёме, 4 часа в неделю отводилось, 2 часа на русский язык и на литературу тоже 2 часа. Помню ранее, вот этот Машуй или Машуя, не знаю как правильно, мне замечания делал, мол пиши грамотно. Чёта он пропал, я его Малым звал, задиристы был как ОМ. Помню здесь с кем-то спорил, потом выдал, давай говорит будем мерится, но никто не стал с ним мерится, постеснялись возможно или размеры не те.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
давай говорит будем мерится, но


Да было такое, 28 сантиметров.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
соорудил сейчас за лоджиейснаружи кормушку для птиц.
почитал на какой высоте летают воробьи, синицы.
пишут метров 50 (10-16 этажей)
в других источниках пишут что воробьи поднимаются на высоту
1000-1500 метров.
подумал, а что они там забыли, на этой высоте.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1499
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да было такое,


Ещё более трех лет тому назад, у Малого-терминатора карманники ножичек спёрли. Жаловался помню тут на форуме, мол на зелёном рынке карманники орудуют, ещё отмечал, что якобы передвигается по городу с газовым пистолетом и ножичком.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=21531&start=30#comment_1
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь:


казалось бы вот, вчера это было,а прошло три года уже.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
что якобы передвигается по городу с газовым пистолетом


он же бомжей с балкона , того..
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