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§ NG.kz
Авария на рудненской трассе. Ищем свидетелей ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37272
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрезал ленд крузер по встречной обогнал и столкнул гольф3. В результате машина опрокинулась. Мама и брат в больнице, увезли на скорой.Тот даже не остановился. Были свидетели, остановились, на тот момент мы не взяли номера. Отзовитесь, пожалуйста!
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* сайлау курманов
Re: Авария на рудненской трассе. Ищем свидетелей ДТП
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3255
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.11.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так уж много у кого такие джипы, надеюсь наидут, хотя всякое бывает
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