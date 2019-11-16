elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2724





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3938

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:16 Цитата: drakon:



Виктор, спасибо за отзыв. Но он у нас вообще не пьёт.

Вот такой вот странный кот. И сухую еду не ест, только паштеты или рагу.

Каждый год получал укол кортизона, но что то не так, теперь каждые 4-ре месяца.

Да ему 11-ть лет. Но с кортизоном живёт. Все анализы перфект. Но вот начинает рыгать и не может есть, и так каждый раз пока или укол кортизона или таблетками не получит.