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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 182 из 182«1...180181182
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17852
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Что сегодня в сельмаге вкусного было?

Сливы, хурму - купил... :lol: ;-)
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
употреблялся в качестве крепкого напитка.

-----Личный опыт? :lol: :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17852
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи уже почти готовы, к Рождеству.

Осталось только одеколон - закупить.
Может Алекс, в гости приедет... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ветеринары есть тут? У меня кот хроническое воспаление кишечника имеет. Кортизон (долговременный или как там правильно) раз в пол года помогает. Может есть какие другие решения?
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4370
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.11.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожили в ГДРе проблемы с ветеринарами.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Проблем с ветеринарами нет, проблема в цене. Может у кого есть опыт и что подскажет.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если точнее, то нужен кортизон, но у нас его так не продают.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17852
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если точнее, то нужен кортизон,

Виталий, попробуй, ему молоко
без ЛАКТОЗЫ - давать... 8-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3938
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Виктор, спасибо за отзыв. Но он у нас вообще не пьёт.
Вот такой вот странный кот. И сухую еду не ест, только паштеты или рагу.
Каждый год получал укол кортизона, но что то не так, теперь каждые 4-ре месяца.
Да ему 11-ть лет. Но с кортизоном живёт. Все анализы перфект. Но вот начинает рыгать и не может есть, и так каждый раз пока или укол кортизона или таблетками не получит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17852
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но он у нас вообще не пьёт.


Иногда с хорошей закуской, можно
стопарик хряпнуть... :lol: :oops: ;-)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Личный опыт?


Дядя Петя, ты дурак? (С)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И сухую еду не ест,

У нас матрос к ней даже не подходил.
Никогда. Хоть день лежало,хоть неделю. не подойдёт.
Желе, консервы из Банок, то чуял даже не в открытом виде. Только зайди домой.
Подозреваю что там валерьянку добавляют.
Основная еда была-легкое говяжее в сыром виде. Ну в вареном тоже.
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