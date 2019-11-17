Цитата: alex_60:

вон Кайрат вообще русский язык в школе не учил. сейчас наверстывает.



Учил, но в малом объёме, 4 часа в неделю отводилось, 2 часа на русский язык и на литературу тоже 2 часа. Помню ранее, вот этот Машуй или Машуя, не знаю как правильно, мне замечания делал, мол пиши грамотно. Чёта он пропал, я его Малым звал, задиристы был как ОМ. Помню здесь с кем-то спорил, потом выдал, давай говорит будем мерится, но никто не стал с ним мерится, постеснялись возможно или размеры не те.