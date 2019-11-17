/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 395 из 395«1...393394395
§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 17.11.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
разговаривают все на ты

"Иду на ВЫ " не легко забыть
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, россиянам обломилось с Бельгией.
Казахи победили, но..
санмаринцы забили свой первый гол
за весь групповой турнир.
У них тоже праздник.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, ты.
Форум казахстанский, поэтому надо
Вести диалог по правилам, принятым у нас при разговоре.
или по договоренности.
Здесь же никто не пишет на немецком, или японском.
Так что "а у нас" тут не катит.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вопрос к политологу остается в силе//


Российское также как и первое а что?)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4105
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Российское также как и первое а что?)

Да пока ничего )
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вы, ты.Форум казахстанский, поэтому надоВести диалог по правилам, принятым у нас при разговоре.

Согласен, только тогда и оппонент
должен "Вы" писать, а не "вы". А то создаётся впечатление,
что он или множественное число в виду имеет или просто пренебрежительно, тебя выкает. ;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что, кто был на открытии самого большого
гипермаркета области?
пишут каждому покупателю давали апельсин
и детям воздушные шарики.
цены
картофель мытый белый 65 тенг
фарш говяжи1й =799
лук-55
яблоко зеленое- 299
кока-кола 1,5л 270
грушевый 1л- 125
сервелат от Разумовича- 1034 полкило
майонез ежк прповансаль 460мл- 250
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
должен "Вы" писать, а не "вы".


да вроде с маленькой оба.

с большой буквы пишутся
Первое слово в предложении.
Имена, отчества, фамилии.
Клички животных.
Названия городов и рек, стран и морей, деревень, сёл, улиц.
аббревеатуры
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что он или множественное число в виду имеет или просто пренебрежительно, тебя выкает.


ну может тройка была по русскому языку в школе.
или пропустил уроки, когдв ты и вы проходили,
и правила написания слов с большой буквы.
вон Кайрат вообще русский язык в школе не учил.
сейчас наверстывает.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2019 - 12:51]
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 529
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Дракон , как тот Вишниченко, идеология сменил,
в 50 лет, и перенес правила немецкогр языка на русский.
с какого перепугу?
в русском языке свои правила , в немецком свои.
так он на русском пишет тут все существительные с большой буквы.
забыл в 50 лет правила русского языка.
не понимает что тут вам не там.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2019 - 12:57]
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3936
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.11.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая рекомендация Местоимения Вы и Ваш пишутся с прописной (большой) буквы как форма вежливого обращения к одному лицу. При обращении к нескольким лицам следует писать вы и ваш со строчной буквы. Написание Вы,Ваш с прописной при обращении к нескольким лицам – ошибка. Немного истории Исконно русским и в этом смысле традиционным является обращение к одному человеку на ты. Так говорили с близкими и чужаками, с ровесниками и со старшими, не церемонились и с начальниками: тыкали уважаемым и почитаемым. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» называет обращение на вы вместо ты «искаженной вежливостью»: «Ты, мест. 2-го лица ед. ч. Искаженная вежливость заменяет слово это множественным числом (то есть заменяет ты на вы), но у нас доселе простой человек говорит всякому ты, и Богу, и Государю...».«Вместо тщеславной похвальбы сельского учителя (эманципированного), что он крестьянским мальчикам говорит вы, – продолжает Даль, – учитель лучше бы сделал, заставив их себе говорить ты; в этом было бы более смысла». И убеждает пословицей: «Лучше по чести тыкать, чем с подвохой выкать».
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5964
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Общая рекомендация Местоимения Вы


тут интересные моменты бывают.
в нашей семье, русской, внутри семьи, обращались к друг другу на ты,
в том числе и к родителям.
а у зятя , немца,в семье, которые тут сто лет жили,
к родителям они обращались на вы.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 395 из 395«1...393394395
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 0
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх