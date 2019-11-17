elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #5922





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3936

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:56 Общая рекомендация Местоимения Вы и Ваш пишутся с прописной (большой) буквы как форма вежливого обращения к одному лицу. При обращении к нескольким лицам следует писать вы и ваш со строчной буквы. Написание Вы,Ваш с прописной при обращении к нескольким лицам – ошибка. Немного истории Исконно русским и в этом смысле традиционным является обращение к одному человеку на ты. Так говорили с близкими и чужаками, с ровесниками и со старшими, не церемонились и с начальниками: тыкали уважаемым и почитаемым. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» называет обращение на вы вместо ты «искаженной вежливостью»: «Ты, мест. 2-го лица ед. ч. Искаженная вежливость заменяет слово это множественным числом (то есть заменяет ты на вы), но у нас доселе простой человек говорит всякому ты, и Богу, и Государю...».«Вместо тщеславной похвальбы сельского учителя (эманципированного), что он крестьянским мальчикам говорит вы, – продолжает Даль, – учитель лучше бы сделал, заставив их себе говорить ты; в этом было бы более смысла». И убеждает пословицей: «Лучше по чести тыкать, чем с подвохой выкать».