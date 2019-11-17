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§ NG.kz
У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В течение двух дней капитальный ремонт пройдет на четырех подстанциях города. Об этом сообщается на сайте акима Костаная. Адреса потребителей, у которых не будет света, внутри материала.
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§ alex_60
Re: У кого будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понятно, как можно с 10 до 18
с перерывом на обед выполнить КАПИТАЛЬНЫЙ
Ремонт подстанции.
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