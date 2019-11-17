alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #5913





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5959

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:00 Вы, ты.

Форум казахстанский, поэтому надо

Вести диалог по правилам, принятым у нас при разговоре.

или по договоренности.

Здесь же никто не пишет на немецком, или японском.

Так что "а у нас" тут не катит.