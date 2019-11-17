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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 17.11.19 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
разговаривают все на ты

"Иду на ВЫ " не легко забыть
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, россиянам обломилось с Бельгией.
Казахи победили, но..
санмаринцы забили свой первый гол
за весь групповой турнир.
У них тоже праздник.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5959
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы, ты.
Форум казахстанский, поэтому надо
Вести диалог по правилам, принятым у нас при разговоре.
или по договоренности.
Здесь же никто не пишет на немецком, или японском.
Так что "а у нас" тут не катит.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вопрос к политологу остается в силе//


Российское также как и первое а что?)
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