Сталкер Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети... #39





(Полноправные пользователи) Сообщений: 198

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:14 Речь идёт о степени демократизации нашего общества.



И о свободе слова - в первую очередь!



Обычный призыв к отставке обычного чиновника, которому обычные горожане не доверяют (кому они что должны доказать?!) и даже чиновник не главной обоймы - продержался меньше суток. Заткнули.



Я предполагал, что так будет. Поэтому и поддержал такой призыв паблика "Типичный Рудный". Перепостил всё в "ОК" в группу ЦЗПП. На меня, например, так просто не надавишь же, даже в голову не придёт кому-либо позвонить и попросить убрать то или другое - как на тот паблик. 31 канал вчера сюжет показал, "НГ" пишет...



А на следующей недели подам заявку в акимат Рудного на санкционирование митинга об отставке акима ГАЯЗОВА. А почему бы нет?))) Больше жечь то у меня нечего)))



Ворьё сламзило