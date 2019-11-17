abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5899





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1699

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:33 Цитата-//----А можно более грамотно писать ??Или лучше вообще не писать/



Ну вы ж пишите галиматью всякую,читаем же) вот и вы читайте) прилежный любимец одноклассников)