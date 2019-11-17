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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4101
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы говорили, что второе высшее образование - политология. Тоже российское?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что с вашей изложением мыслей?)

----А можно более грамотно писать ??Или лучше вообще не писать.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марк Твен (1835-1910) Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//----А можно более грамотно писать ??Или лучше вообще не писать/

Ну вы ж пишите галиматью всякую,читаем же) вот и вы читайте) прилежный любимец одноклассников)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
любимец одноклассников)

----Зависть - это плохо
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну вы ж пишите галиматью всякую,читаем же

----Опять за ВСЕХ отвечаете ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда вы на форуме появляетесь

----Особенно , когда вижу ВАС !!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно , много поутру красным будет?? Спокойной ночи!! maxsaf -- хорошего дня!! :-P :-P
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Зависть - это плохо//



Вам не завидую)


Цитата-//----Опять за ВСЕХ отвечаете ??//



Да)



Цитата-//-Особенно , когда вижу ВАС !!//


Где вы меня видели?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересно , много поутру красным будет//



Мало)
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