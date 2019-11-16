Цитата: abaika95:

пока вина не доказана, что?....)

Это применительно к правовым системам. Мы в такой живём?

Я ежедневно вижу то, что видеть никак бы не хотел.

Да, Абайка, все невиновны.

Все. И Рафик тоже)))

Я с Вами как юрист что ли общаюсь или как кто не пойму?!

Я пользователь тут. В комментариях уж точно))



Короче так. Карфаген должен быть разрушен))))))



[Исправлено: Сталкер, 17.11.2019 - 02:01]