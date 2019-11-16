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≡ Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пост с призывом к акиму Рудного Бахытжану Гаязову подать в отставку с должности, которую он занимает последние 8 лет, был размещен в паблике "Типичный Рудный" в социальной сети "ВКонтакте" утром 15 ноября.
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§ Сталкер
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.11.19 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА братик не заместитель начальник ДКНБ области?!
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§ Гога
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1695
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
в Рудном он не живёт

----Точно , даже адрес не скрывает.
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§ Сталкер
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.11.19 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сталкер зачем обматирили того председателя КСП???)

За сие государство сполна расплатилось))))

А если серьёзно. Давайте без дураков. Ему давно пора со следователями разговаривать. Антикорра. И непростыми следователями, а по ОВД... Братик зам. начальника ДКНБ области мешает их беседам?

А то сказки какие то рассказывают в акимате Рудного - все воры, а он кристальной честности человек)))) Угага)))))
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§ abaika95
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А если серьёзно. Давайте без дураков.//



А если серьезно,вы Сталкер юрист и где надо общаетесь по юридически где надо смотрю нет) пока вина не доказана, что?....)
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§ Victor Yang
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.11.19 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пока вина не доказана

Рыба гниёт с головы. Не может хороший руководитель не знать что творят его подчинённые. Ты молодой ещё - допускаешь всякие маловероятные вещи. А они ну очень маловероятные.
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§ abaika95
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ты молодой ещё - допускаешь всякие маловероятные вещи. А они ну очень маловероятные.//


Что это аргумент ? Молодой ещё) Мне 13 ?) Раз в год и палка не стреляет) бывает и такое)
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§ Victor Yang
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12142
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.11.19 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Раз в год и палка не стреляет) бывает и такое)

Вот именно что раз в год - то есть очень маловероятно.
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§ abaika95
Re: Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот именно что раз в год - то есть очень маловероятно//



То есть по вашему остальной год палка стреляет?) Логично)
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§ Сталкер
Призыв к акиму Рудного уйти в отставку продержался в соцсети меньше суток
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 17.11.19 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пока вина не доказана, что?....)

Это применительно к правовым системам. Мы в такой живём?
Я ежедневно вижу то, что видеть никак бы не хотел.
Да, Абайка, все невиновны.
Все. И Рафик тоже)))
Я с Вами как юрист что ли общаюсь или как кто не пойму?!
Я пользователь тут. В комментариях уж точно))

Короче так. Карфаген должен быть разрушен))))))

[Исправлено: Сталкер, 17.11.2019 - 02:01]
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