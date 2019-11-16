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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 391 из 391«1...389390391
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60

---Спи спокойно , товарищ!! 8-) 8-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он так ждал ---и тут облом такой!!//



Ждал поддержку вашей травли?) Да он и сам справляется) я в школе хулиганом не был) только за справедливость)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вашей травли

Кого имеете ввиду??
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Ваше мнение субъективно как всегда)

Точно так же ка и твоё
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что удивлён? как таг? с друго темы, ты вдруг тут? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу как некультурно) я к нему на ВЫ а он Тыкает) а ещё в европах живут)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Лучше бы продолжался день рождения, так спокойно было - и на ну на тут ??
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тыкает) а ещё в европах живут)

Так принято, но как хшь, впредь буду Фыкать ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Напомни (те) что там при крушении союза было?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//впредь буду Фыкать//


С прикусом проблемы?)


Цитата-//--Лучше бы продолжался день рождения, так спокойно было - и на ну на тут ??//


Я вам хоть словом хамил?)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что там при крушении союза было//



Крысы разбежались) а что?)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Крысы разбежались) а что?)

Да нет так не чё!
Это "ВЫ" так про людей, некоторым из них жизни стоило отстаивание.
Разговор закончен.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 528
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.11.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
можете спать спокойно)

Как я могу спать спокойно после такого? Вдруг вы на дне рождения перебрали и теперь покусаете кого? А еще хуже когда недобрал и хочется продолжить. :-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это "ВЫ" так про людей, некоторым из них жизни стоило отстаивание//


Что отстаивание?) Я вообще-то не про людей говорил)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё там Юля выигрывают Бельгийцы и Санмаринцы?)
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Ответить Новый топик
Страница 391 из 391«1...389390391
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