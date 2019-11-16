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≡ Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37269
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ни в коем разе не против компьютеров и цифровизации. Но не надо туда окунаться полностью. Понятно, что это облегчает умственный труд, но какие будут последствия? Сейчас уже калькуляторы отучили людей считать. И зачем знать грамматику, если в гаджете встроен редактор?
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* elektron
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.11.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что хочу пишу,модеры есть для цензуры)

Да есть но в целом не прав как всегда. Соглашение есть, читать иногда нужно наверное. ;-)
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да есть но в целом не прав как всегда. Соглашение есть, читать иногда нужно наверное//



Ваше мнение субъективно как всегда)
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1675
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
понаехавший

----Так он же лучше , он же местный уже как бы ,почти родной!! :lol: :lol:
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1685
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//он же местный уже как бы//



Ааа,ну понятно) поуехавшие свои комплексы на форуме затирают подозревая местных в том что они только понаехали в город)))

Ну ну) комплекс на комплексе,пора уже точно диссер. писать на таком хорошем материале)

[Исправлено: abaika95, 16.11.2019 - 23:42]
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