NG.kz Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 37269

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:14 Я ни в коем разе не против компьютеров и цифровизации. Но не надо туда окунаться полностью. Понятно, что это облегчает умственный труд, но какие будут последствия? Сейчас уже калькуляторы отучили людей считать. И зачем знать грамматику, если в гаджете встроен редактор?

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