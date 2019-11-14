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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 181 из 181«1...179180181
Куратор темы: drakon
§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
подогнали шоколадку.

А где коньяк к шоколадке? :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3909
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.11.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повтор упс :oops: Повторенье мать ученья ;-)

[Исправлено: elektron, 13.11.2019 - 19:28]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А где коньяк к шоколадке?

Виталий, ты что, мою кладовку -
не видел? Там всё есть... :lol: :oops:
Алекс - видел, знает... ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда будет обзор одёжи,парфюма?))

Лилли,а это мой одеколон.

Кстати - Французский. После бритья
им пользуюсь, и когда в магазин - еду... :lol: :oops: :-P ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.11.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и когда в магазин - еду.

То есть раз в неделю по субботам
:lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
То есть раз в неделю по субботам

Нет,ещё понедельник, среда,пятница.
Иногда в воскресенье... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нашёл же :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4365
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.11.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сегодня в сельмаге вкусного было?
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§ Сыкымы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Сыкымы


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Сообщений: 1025
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 16.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
сельмаге

Сельпо - так раньше называли сельский супермаркет... 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший одеколон.
В смысле что никогда не кончается.
Лет пять назад он тоже был на фото тут.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2019 - 20:41]
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