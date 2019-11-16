Цитата: Vit:

Я не просил меня лечить

----А я и не врач-психолог , это другие здесь могут лечить по своей первой специальности .Я просто свое мнение высказал , исходя из собственного опыта . Как-то так .



[Исправлено: Гога, 16.11.2019 - 16:05]