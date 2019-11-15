denfostr Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция... #12





(Пользователи) Сообщений: 113

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 20:27 Ну, вот, странно. Статья о завязке сюжета вышла, а о развязке разве будет? Мне думается банк подвязанный с енрс компанией, ворующей у трудящихся их кровное заработанное застраховал свои активы и с легкостью восполнит свои потери. Ну, кнбшники навряд ли будут мараться. А если чел работал 10 лет в банке и как вы можете подумать давно все спланировал и расчитал, то навряд ли его найдут. А если и найдут, то что с него взять. Статья гласит о сроке от 3 до 10 лет штраф до 3 млн. тг. Даже если его уничтожат, он уже обеспечил своих родственников на всю жизнь. Вопрос не о гнилости, а о смысле жизни. Как много находят таких? И сколько таких аферистов существующих вполне законно? Почему вы их не гнилостите? Какой у него смысл жизни, если ему ничего не светило в этой жизни? А может его вдохновили примеры его руководства ворующего у енрс? Тут, уж, надо разбираться в его мотивах. Если б у меня не было выбора собрать деньги на необходимую операцию за рубежом, лично я бы своей жизнью пожертвовал. А вы, такие святые не рискнули бы? Просто вы привыкли жить в страхе.