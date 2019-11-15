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§ NG.kz
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37267
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту хищения крупной суммы денежных средств из Житикаринского филиала одного из банков второго уровня полицией Костанайской области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной ст. 189 ч. 4 УК РК.
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§ сайлау курманов
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то он унес в евро, почти двести тысяч, совсем молодой тридцать ему, только жить да жить, смотри в оба
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§ Сталкер
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ориентировка

[Исправлено: Сталкер, 15.11.2019 - 17:59]
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§ denfostr
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
denfostr


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Сообщений: 113
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 15.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой бы поступил на его месте. Уедет, заляжет на дно, сменит пол и ищи свищи. Тем более не такая большая сумма, чтобы его искать. Тут миллиардами воруют у госуларства и ничего не бывает. Тем более средства застрахованы вероятно. 200000 еуро это ращве много?
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§ Змея Подколодная
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Змея Подколодная


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Сообщений: 793
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Соломоновых островов слишком мало, а для Мырзабая слишком много. Фиаско.
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§ Coopidon
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13.11.1990 г.р.
Днюху хочет отметить. Погулять захотелось.
:-o
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§ Матвей Запупыркин
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 150
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Днюху хочет отметить. Погулять захотелось.

все квитанции и накладные, пришлёт по электронке... :lol: а вообще, для безбедной жизни, в каком либо Мухосранске..коих в России великое множество...вполне хватит...замутит кафешечку на трассе...через время проедет на Родину ( за давностью преступления ) заберёт престарелых родителей...и уедет
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§ Vit
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:

Человек оставляет след за следом. Недолго ему гулять. Нету плана у него. . Хотя и сидеть не долго тоже будет. Чем он хуже корупционера) через 1.5 года опять в банк устроится работать) 8-)
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§ denfostr
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
denfostr


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Сообщений: 113
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 16.11.19 - 06:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я повторюс, что любой также поступил. Посчитайте его шансы и любого честным трудом заработать. 3х жизней не хватит на скромную жизнь. По 100тыщ тг на 800месяцев это 65 лет работы! Без отпусков! А он уже полжизни прожил! Стопроцентов, изменит внешность, доку енты, и растворится в толпе, если его бандиты не растворят в кислоте. Рискнул, и было за что рисковать. Было бы что терять и о чем сожалеть, когда такие прииеры воровства рооисходят в стране и ничего за это не бывает. Тем более у частника своровал.
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§ Vit
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
Не че он не изменит. Уже. Поздно. Он идёт и следом уже кнб или МВД знают че он делает. Цитата:
￼Я повторюс, что любой также поступил.
Я и больше в руках чужие деньги держал. Значит все таки не каждый. Есть и порядочные люди.
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§ юля елиссева
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
Я повторюс, что любой также поступил.

говори за себя и не говори за всех. Сотни, тысячи людей по роду своей работы имеют дело с большими суммами денег, но ворами от этого не становятся. Если у тебя душонка гнилая, не надо думать что на воровство способны все остальные.

[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2019 - 10:12]

[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2019 - 10:13]
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§ 3DO
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
3DO


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Сообщений: 1979
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "что любой также поступил"
Перепись деградирующих продолжается.

Цитата: "Стопроцентов, изменит внешность, доку енты, и растворится в толпе"
Уахаха. Поймают максимум через неделю-две. Скриньте.

Цитата: "Тем более у частника своровал"
Он своровал у людей, которые в этом банке свои сбережения хранят. Не у банка.

Вот из за таких как вы поддерживающих, остальные нормальные люди и живут в вашем го*не. Ну да, другие же воруют, че бы нам не поступать так же
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§ denfostr
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
denfostr


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Сообщений: 113
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 16.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, вот, странно. Статья о завязке сюжета вышла, а о развязке разве будет? Мне думается банк подвязанный с енрс компанией, ворующей у трудящихся их кровное заработанное застраховал свои активы и с легкостью восполнит свои потери. Ну, кнбшники навряд ли будут мараться. А если чел работал 10 лет в банке и как вы можете подумать давно все спланировал и расчитал, то навряд ли его найдут. А если и найдут, то что с него взять. Статья гласит о сроке от 3 до 10 лет штраф до 3 млн. тг. Даже если его уничтожат, он уже обеспечил своих родственников на всю жизнь. Вопрос не о гнилости, а о смысле жизни. Как много находят таких? И сколько таких аферистов существующих вполне законно? Почему вы их не гнилостите? Какой у него смысл жизни, если ему ничего не светило в этой жизни? А может его вдохновили примеры его руководства ворующего у енрс? Тут, уж, надо разбираться в его мотивах. Если б у меня не было выбора собрать деньги на необходимую операцию за рубежом, лично я бы своей жизнью пожертвовал. А вы, такие святые не рискнули бы? Просто вы привыкли жить в страхе.
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