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Страница 390 из 390«1...388389390
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то у Абайки сегодня доклад начальству затянулся. Не отпускают. А может, награждают. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--В 40 (50 , 60 ) жизнь только начинается!! Никогда не поздно начинать.

Всё знает.
А говорил только по канализации спец.
У нас в Казахстане жизнь начинается с рождения.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2019 - 17:26]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я не просил меня лечить

----А я и не врач-психолог , это другие здесь могут лечить по своей первой специальности .Я просто свое мнение высказал , исходя из собственного опыта . Как-то так . :-) :-)

[Исправлено: Гога, 16.11.2019 - 16:05]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У нас в Казахстане жизнь начинается с рождения.

----НЕ язви , а то от этого гастрит бывает :lol: :lol:
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60
---Смотрю, #5794 восстановили после жалобы ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только по канализации спец

НЕ-а , деревья и 30 бригада 8-) 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
то от этого гастрит бывает

Что, мучает гастрит?
Я даже не знаю что это такое.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2019 - 19:54]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1668
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я даже не знаю

----Вот и говорю---Не язвите , а то появится. :-( :-(

[Исправлено: Гога, 16.11.2019 - 17:04]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5953
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Не язвите , а то появится

Нудный ты какой то.
Гастрит, язва..
Потом сам страдаешь.
Дальше сам с собой давай.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2019 - 20:56]
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