Цитата: юля елиссева:

Надпись на гробнице фараона (Ок. 35 века до н.э.) "Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили,

Браво! Хороший пример.



Немного из ближней истории, совсем ближней.

Не знаю куда движется гробница акимата, обшитая фальшивым китайским алюкобондом, и появится когда-нибудь на ней хоть примитивная наскальная живопись в виде оленя из пяти царапин. Об осмысленных текстах понятное дело и мечтать в ближайший век не приходится.



Но точно известно, что на этом пустыре какая-то паталогическая аномалия.

Гаджеты считают неправильные цифры. А сидящие при гаджетах приезжие никому место уступать не хотят.



Что касается заметки Воронина.

Два дня назад только был в Третьяковке. Туда привезли из всех уголков мира картины Поленова.

Очередь стояла у входа на час с хвостиком.

Самое удивительное было наблюдать за людьми.

Первое - это поразительный возрастной период.

Практически только две категории.

Люди глубоко из СССР возрастом за 50 составляли примерно 60-70% пришедших смотреть полотна.

И 20-25% это как раз молодые явно студенческого возраста.

Явно интересующиеся культурой, историей и пришедшие своими глазами посмотреть то, к чему они имеют мгновенный доступ с своих цифровых устройств.

Им это оказалось необходимо, своими глазами увидеть во всех подробностях полотна на холстах выполненные одним из лучших живописцев. И наверное почувствовать атмосферу.

Остальные, только менее 10% иной возраст. То есть между 25 и 55 практически пустота.

