Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #5829





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8567

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:07 Цитата: maxsaf:



Тож засыпал. А когда проснулся. Понял что не кто я. Так. Тип работает, одевает детей, жену, любовницу.) а когда задумался, поздно. Поздно извенятся, смысла нет. А по новой начинать жить, трудно, не 18 уже. Зачем пишу. Да тут половина таких. Учитесь на чужих ошибках. Разрешаю)))



[Исправлено: Vit, 16.11.2019 - 13:08]