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≡ Как правильно пользоваться службой iKomek-109 - инструкция к применению для костанайцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как правильно пользоваться службой iKomek-109 - инструкция к применению для костанайцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Служба Qostanai iKomek-109 начала отвечать на звонки костанайцев с 13 мая. Полгода - срок небольшой, но делать выводы об эффективности новой структуры уже можно.
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§ alex_60
Re: Как правильно пользоваться службой iKomek-109 - инструкция к...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5949
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один раз звонил. По освещению улиц.
Карбышева Мауленова. Я тут уже писал про это. Дали номер заявки,сказали перезвонят.
С освещением ничего не изменилось, никто не перезвонил.
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§ arman_kst
Re: Как правильно пользоваться службой iKomek-109 - инструкция к...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с мобильного 109 бесплатно?
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