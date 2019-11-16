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Страница 389 из 389«1...387388389
§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По моему убеждению, главное дело женщины — заботиться о семейном очаге. Пусть готовит обед, стирает, убирается и не спорит с мужчиной

Это прошлый век. Век динозавров когда мужчина бегал с палкой за мясом. Щас другое время)) нужно внимательно выслушивать мнение женщины и считатся))

[Исправлено: Vit, 16.11.2019 - 10:31]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4092
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
нужно внимательно выслушивать мнение женщины и считатся))

Я когда слишком внимательно слушаю - засыпаю :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
слушаю - засыпаю

А я, когда, мне начинает - высказывать
своё мнение, ухожу в другую комнату,
закрываю двери и сижу - здесь,
за компом... :lol: ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы просто подкаблучники. А нормальные перцы, выслушаю сначало, а потом уже в танчики будут играть.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4092
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Для меня самый сложный вопрос: "О чем я только что рассказывала?" 8-) :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.11.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.11.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот дожились... И поучать сегодня некому...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2952
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 16.11.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Анекдот

Где смеяться?!
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Тож засыпал. А когда проснулся. Понял что не кто я. Так. Тип работает, одевает детей, жену, любовницу.) а когда задумался, поздно. Поздно извенятся, смысла нет. А по новой начинать жить, трудно, не 18 уже. Зачем пишу. Да тут половина таких. Учитесь на чужих ошибках. Разрешаю))) :lol:

[Исправлено: Vit, 16.11.2019 - 13:08]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5949
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да тут половина таких


Наверное больше.
Плюс которые не раз.
Вон Дракон честно сказал, сколько раз.
Просто не каждый может как ты рассказать об этом.

[Исправлено: alex_60, 16.11.2019 - 14:33]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.11.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
по новой начинать жить, трудно

---В 40 (50 , 60 ) жизнь только начинается!! Никогда не поздно начинать. ;-) ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Гога. Я не просил меня лечить. Да и ваще))) я плакнул. И дальше пошёл)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это Мож такая стратегия) девчонки сжалуются. :lol:
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2952
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 16.11.19 - 16:11
Комментарий проходит проверку.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жорик ты опять тут. Помню свой первый псих. О.7 тогда сказал. Вася куда ты, с подводной лодки нырнеш.) а я куда? Когда девок куча))
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