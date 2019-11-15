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≡ «В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Лисаковска пожаловалась «НГ» на холод, сырость и плесень в квартирах. По ее словам, теплоснабжение в городе до сих пор не запущено на полную мощность. Мы обратились в акимат города с просьбой прокомментировать ситуацию.
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§ drakon
Re: «В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не весь же город - Плесневеет,
Только микрорайон - 1а... :lol:
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§ abaika95
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну не весь же город - Плесневеет,Только микрорайон - 1а...//



Ну вот опять, как со снегом около ЦОНа,злорадство в чистом виде.....
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§ drakon
Re: «В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

который только 14 ноября привезли в город.

Цитата:
abaika95:
,злорадство в чистом виде.....

Да, конечно. Я должен был трубы летом - завезти,
а завёз только 14 ноября, моя вина, признаю... :-o 8-)
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§ maxsaf
Re: «В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Снег возле ЦОНа - тоже ваших рук дело? :lol:
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§ drakon
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тоже ваших рук дело?

Конечно, моих рук - дело... :lol: :-o
А дело Акиматов, интервью - раздавать... :lol:
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§ abaika95
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы как-то странно воспринимаете понятие "злорадство") ну хотя что с вас взять)
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§ drakon
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну хотя что с вас взять)

В том то и вопрос, что ничего с
меня вы не - возьмёте... :lol: :oops: ;-)
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§ maxsaf
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В том то и вопрос, что ничего с меня вы не - возьмёте...

Как? Почему? Трубы завезли, оплату за них получили. С вас - процент :lol:
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§ drakon
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С вас - процент

Всего 1%, чтоли?
Говорят нада 30... :lol: :-o
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§ maxsaf
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всего 1%, чтоли? Говорят нада 30...

Те ребята, что арку ремонтировали в Кустанае - тоже видимо неправильно поняли :lol:
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§ drakon
«В квартирах холод и плесень» - жителям Лисаковска подают тепло по временной схеме
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17842
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
тоже видимо неправильно поняли

Отдали - 1%... :lol: :oops:
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