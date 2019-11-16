юля елиссева Re: Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру" #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1415

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:14 Надпись на гробнице фараона (Ок. 35 века до н.э.)

"Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и они не хотят, чтобы их понимали. Несут погибель миру и станут последним его пределом.

"Древняя Вавилония. Надпись на глиняном сосуде. (30 век до н.э.)

"Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру.

"Древний Египет. Высказывание жреца (20 век до н.э.)

"Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.

"Гесиод. Древняя Греция (720 год до н.э.)

"Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна."