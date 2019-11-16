/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупатели подмену пакетов на кассах заметили. Некоторые, поняв разницу, брали по несколько экопакетов. Особый интерес просыпался у костанайцев, когда им говорили, что новинку выдают бесплатно.
Читать новость

§ alex_60
Re: Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Чтобы получить одну из них, нужно было сделать фото на фоне баннера «Жастар», опубликовать на своей странице в Инстаграм и сопроводить хештегом #БойЗагрязнениюПластиком.//

Позорише. Бесплатные пакеты. Может на луну ещё слетать.

//С полиэтиленовым пакетом в магазин хожу почти каждый день, - рассказала жительница Костаная - После использования обычно выбрасываю пакеты в мусорное ведро//

Зачем выбрасывать, следующий раз почему с ним не сходить.
Профайл

§ denfostr
Re: Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 16.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы акция сработала, а не оказалась выброшенными в воздух деньгами налогоплательщиков надо применить ценообразование выгодное для экологичных пакетов. Грубо говоря, сделать цену полиэтилена 100 тг за пакет, и 20 тг за био. А дима этого не понимает.
Профайл

§ denfostr
Re: Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 16.11.19 - 11:44
Комментарий удален модератором.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 2
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх