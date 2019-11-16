alex_60 Re: Три тысячи биоразлагающихся пакетов бесплатно раздали в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5947

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:49 //Чтобы получить одну из них, нужно было сделать фото на фоне баннера «Жастар», опубликовать на своей странице в Инстаграм и сопроводить хештегом #БойЗагрязнениюПластиком.//



Позорише. Бесплатные пакеты. Может на луну ещё слетать.



//С полиэтиленовым пакетом в магазин хожу почти каждый день, - рассказала жительница Костаная - После использования обычно выбрасываю пакеты в мусорное ведро//



Зачем выбрасывать, следующий раз почему с ним не сходить.