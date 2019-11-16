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≡ Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ни в коем разе не против компьютеров и цифровизации. Но не надо туда окунаться полностью. Понятно, что это облегчает умственный труд, но какие будут последствия? Сейчас уже калькуляторы отучили людей считать. И зачем знать грамматику, если в гаджете встроен редактор?
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* юля елиссева
Re: Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.11.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надпись на гробнице фараона (Ок. 35 века до н.э.)
"Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, и они не хотят, чтобы их понимали. Несут погибель миру и станут последним его пределом.
"Древняя Вавилония. Надпись на глиняном сосуде. (30 век до н.э.)
"Эта молодежь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру.
"Древний Египет. Высказывание жреца (20 век до н.э.)
"Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек.
"Гесиод. Древняя Греция (720 год до н.э.)
"Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна."
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 16.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе "правчаса" в мажилисе сообщил, что дети, которые
идут в школу с шести лет и
будут учиться 12 лет,
закончат школу 17-летними,
передает NUR.KZ.
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§ Butch
Re: Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.11.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе "правчаса" в мажилисе сообщил, что дети, которые идут в школу с шести лет и будут учиться 12 лет, закончат школу 17-летними,

А что не так? Если человек родился в промежутке с 26-го мая по 31-е августа он и закончит её 17-тилетним ;-)
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§ Я
Николай ВОРОНИН: Уткнувшиеся в "цифру"
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 16.11.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Если человек

Если человек публичный , то его слова не должны допускать домыслов . Не о гороскопе речь
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