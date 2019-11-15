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≡ Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За директорами некоторых столичных школ стоят непростые люди, заявил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек. Он отметил, что директора некоторых школ "не хотят ничего менять"
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§ maxsaf
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
где за многими стоят непростые люди

И какая разница - есть у них вообще образование и кто им диссертации пишет. Этот принцип кажется Саке-Маке называют в народе, или для "непростых" другое название придумали?
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§ сайлау курманов
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и вы тоже не из простых, и те и другие схватили бога за мошонку и бойтесь друг друга пока всё не закончится логическим концом
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* юля елиссева
Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за многими стоят непростые люди
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 15.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо быть сыном одноклассника Назарбаева, хотя о чем я, наверное Байбек сам всюду пробивался...
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§ maxsaf
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Саке-Баке-Маке-Нуреке у непростых называется? :lol:
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§ KOS77
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 684
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 15.11.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
наверное Байбек сам всюду пробивался...

О, это не подлежит никакому сомнению, ведь он из числа "уникальной молодежи", которая добивается всего исключительно самостоятельно, меняя по 10-15 руководящих должностей за первую трудовую пятилетку. Сам Елбасы говорил, что "мы живем в уникальное время, когда каждый казахстанец может добиться чего пожелает, все пути открыты" (очевидно имея ввиду, "не то что в советское время...").
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§ ACROS
Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.11.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если КТО ТО, вдруг, захочет убрать этого Байбека, то за ним, тоже вроде "непростой" человек стоит !?!Как понимать тогда его слова: как грозное предупреждение КОЕ КОМУ о своей неприкосновенности или это обычная банальная, ставшая традиционной, инфантильность "болашаковцев" ? Код:
5060953
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