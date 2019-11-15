KOS77 Re: Байбек: В Нур-Султане убрать директора школы сложно, за... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 684

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 Цитата: юля елиссева:

наверное Байбек сам всюду пробивался...

О, это не подлежит никакому сомнению, ведь он из числа "уникальной молодежи", которая добивается всего исключительно самостоятельно, меняя по 10-15 руководящих должностей за первую трудовую пятилетку. Сам Елбасы говорил, что "мы живем в уникальное время, когда каждый казахстанец может добиться чего пожелает, все пути открыты" (очевидно имея ввиду, "не то что в советское время...").