/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 388 из 389«1...386387388389»
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прямо "казнить нельзя помиловать" для взрослых


Взрослые тут вчера самогоном увлеклись,
Не до точек запятых было.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4363
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.11.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Янгович,суббота-утро
А у вас первые мысли обо мне))
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонки вас и так мало и те умудрились поругаться. Анна Болейн, Алиса, вы где?
Профайл

* юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Лиля, вот вспоминаю форум - ты очень часто конфликты провоцируешь.

татарка ведь, натура её такая, вреднючая...Тем, кто женат на татарке, каждый год семейной жизни как за три учитывается :) Но, те кто всё таки женился на татарке признают, что жизнь без татарки, что чай без заварки....

[Исправлено: юля елиссева, 16.11.2019 - 10:21]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Тайный покупатель, нет, наблюдатель.
А может почитатель
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода просто чудесная.
Ветра нет.
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Татарки это очень интереснные женщины. Раньше не обращал внимание. Но когда познакомился с Лилей. Я понял. Вернее я понял что хотят женщины. Татарки же не промолчат, а носом ткнут). Решил проверить в одном кафе где одни татарки. Начал специально,"буксовать" , тупить) это супер. Злая татарка, очень прикольная)))
Профайл

* юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
я понял что хотят женщины.

вит, так ты блин уже фактически стал Буддой, достигшим просветления!
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня футбол.
Сан Марино-Казахстан
Россия-Бельгия.
первый матч уже ничего не решает, второй-кто займет первое место в группе.
И в соответствующую корзину при жеребьёвке на Евро попадёт.
Профайл

* юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.11.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сан Марино-Казахстан Россия-Бельги

Буду болеть за Сан_Марино и Бельгию. Желающие закидать меня тапками - вэлкам, веселите!
Профайл

§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.11.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "не промолчат, а носом ткнут"
Я не люблю женщин, которые имеют свое мнение. Когда женщина начинает думать, что она умная, что у нее ум наравне с мужчиной, она перестает быть женщиной. Зачем тогда пропускать ее в трамвае, зачем подавать ей руку, зачем дарить ей цветы?! По моему убеждению, главное дело женщины — заботиться о семейном очаге. Пусть готовит обед, стирает, убирается и не спорит с мужчиной! А уж он позаботится, чтобы у нее все было: и шубы, и кольца, и машины, и поездки за границу (с)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Желающие закидать меня тапками

А чего кидать.
Нормально. Свобода мнений.
Если бы на стадионе, там есть варианты.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5947
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.11.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот.
Чукчи приезжают в Париж. Приходят в ресторан. Один из них говорит: Так, однако, я учил французский, сейчас, однако, всем поесть закажу. Официант подлетает к столику и чукча говорит: Сельвупле: Лясуп, лёкартошка, лёвино, лясалат. Официант убегает, и буквально через несколько минут приносит все, что чукча заказал. Чукча довольный говорит: Вот, однако! Что бы вы ели, если бы не я не знал французский, однако. Официант: Вот что бы вы ели, если бы я не был из Воронежа…. Однако…
Профайл

§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8562
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.11.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
А ты не задумывался как жить с женщиной которая не имеет свое мнение? Я жил. Со временем расслабился и финал плох. Уж лучше пусть мне каждое утро кто то пенок делает, чем я живя на раслабоне) хотя затягивает и свобода :lol:
Профайл

§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1978
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.11.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "не имеет свое мнение? Я жил"
Нет, Виталя, я не жил. И не тянет вообще к совместной жизни.

Цитата: "Со временем расслабился"
Ну тут скорее проблема в тебе, что нужен "пинок под попу". Сам такой, ленивый :)

Цитата: "хотя затягивает и свобода"
Плюсую. Может каждый и по своему понимает свободу, но вот поэтому я ни с кем и не жил. Жизнь с кем-то уже ограничение личного пространства, свободы.
Ну это мое скромное субъективное мнение.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 388 из 389«1...386387388389»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 73
Пользователей: 4
Всего: 77

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх