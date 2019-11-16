3DO Флуд и оффтопик (часть 4) #5816





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Регистрация: 14.11.07 (Пользователи) Отправлено: - 10:42 Цитата: "не промолчат, а носом ткнут"

Я не люблю женщин, которые имеют свое мнение. Когда женщина начинает думать, что она умная, что у нее ум наравне с мужчиной, она перестает быть женщиной. Зачем тогда пропускать ее в трамвае, зачем подавать ей руку, зачем дарить ей цветы?! По моему убеждению, главное дело женщины — заботиться о семейном очаге. Пусть готовит обед, стирает, убирается и не спорит с мужчиной! А уж он позаботится, чтобы у нее все было: и шубы, и кольца, и машины, и поездки за границу (с)