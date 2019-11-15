denfostr Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция... #8





(Пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 06:40 Я повторюс, что любой также поступил. Посчитайте его шансы и любого честным трудом заработать. 3х жизней не хватит на скромную жизнь. По 100тыщ тг на 800месяцев это 65 лет работы! Без отпусков! А он уже полжизни прожил! Стопроцентов, изменит внешность, доку енты, и растворится в толпе, если его бандиты не растворят в кислоте. Рискнул, и было за что рисковать. Было бы что терять и о чем сожалеть, когда такие прииеры воровства рооисходят в стране и ничего за это не бывает. Тем более у частника своровал.