Сталкер Следствие по делу о растрате бюджетных средств при строительстве колеса обозрения в Рудном набирает обороты #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 188

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:53 - Моего супруга решили сделать, мягко говоря, крайним, так как дело имеет общественный резонанс, - с таким заявлением в ИА "ТоболИнфо" обратилась Татьяна Гаврильчик. - Заявку на участие в конкурсе для приобретения колеса обозрения для ТОО "АлатауГорСтрой" подготовил мой муж - юрист Александр Гаврильчик. Он работал официально юристом в строительной компании ТОО «"Статус Трейд", а ТОО "АлатауГорСтрой" оказывал консультационные услуги, готовил документы, а также представлял интересы фирмы во время заключения договоров и т.п. То есть он, являясь юристом, исполнял свои функциональные обязанности. При этом не имел никакого отношения к бухгалтерии.



- Самое интересное, что ему вменяют растрату суммы всей стоимости колеса обозрения. А тем временем колесо поставлено, имеется сертификат, еще нет заключения технической экспертизы о его непригодности, - говорит адвокат Азамат Айсенов.



Интересно, а как тогда получилось, что официально работающий юристом Александр ГАВРИЛЬЧИК документы от организации генподрядчика по этому колесу ТОО "АлатауГорСтрой" подписывает в качестве "исполнительного директора"? Совсем что ли не при делах: разница то есть между лишь консультационными услугами, которые он оказывал бы как юрист, и тем, что он понаподписывал как исполнительный директор?



//А тем временем колесо поставлено, имеется сертификат, еще нет заключения технической экспертизы о его непригодности - тут адвокату бы разницу узреть: установлено вообще не то колесо, за которое заплатил бюджет 330 лимончиков. А установить вместо колёсика за 330 колёсико за 80 лимончиков, и сказать: смотрите, всё работает же... Ну смешно же...



Да даже если оно и работает, российское колесо где? Которое обещано было (причём сам Гаврильчик в СМИ красочно рассказывал прелести дорогого колеса) со всеми удобствами: автоматикой дверей, кондиционированием, отоплением, кабинками из стали, а не консервные банки? Где же это всё? И где разница в ценах между российским и китайским осела? Сколько и куда из этой разницы "занесли"?



Стояло бы то, которое должно стоять: ни двери бы не цеплялись на нём, не болтало бы эти кабинки как консервные банки. Решили наколоть, мягко говоря, вот и получайте, быть добры... Главное, чтобы все получили ровно столько, сколько должны.



[Исправлено: Сталкер, 14.11.2019 - 16:57]