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≡ Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно ли на законодательном уровне запретить заниматься предпринимательской деятельностью гражданам, супруги которых являются представителями власти? Эти и другие вопросы обсудили члены Совета по этике и представители госструктур.
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§ electro
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
electro


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Сообщений: 67
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.11.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В частности, если супруг или супруга госслужащего решили заняться бизнесом, то ему рекомендуют самоустраниться. Написать заявление о том, что этика ему не позволяет занимать должность на госслужбе. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36759


А наши только посмеются над ними 8-)
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§ abaika95
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1665
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этично мужьям и женам госслужащих работать? А также детей растить,кушать и пить? Как там в этике про это написано?) Бредятина какая-то) Уже незнают что обсуждать.
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§ 3DO
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Еагений ШИБАРШИН"
у Вас очепятка в имени.
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§ maxsaf
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну запретят супругам - будут другие родственники лавэху мутить :lol:
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§ alex_60
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ахметжанов. Аким города.
Ну который мой отец Пахан.
Бывший. Воровал. А на супругу.
Записано.
Громадный дом.
Два громадных ресторана,
Такая бизнес леди, слов нет.
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§ Coopidon
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.11.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там, говорится?
Жестокость законов компенсируется тотальным не исполнением? 8-)
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§ kostyk777
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 15.11.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Два громадных ресторана, Такая бизнес леди, слов нет.

ОНА ЖЕ МАТЬ. Кушать, пить, детей растила.
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§ Матвей Запупыркин
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 149
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Уже не знают что обсуждать.

создали вид кипучей деятельности ;-) так фабула какая?? к какому решению пришли??? или её раз 10 нужно собраться?? а слабо за час решить, как с улицей Чекмарёва?? Служащих в отставку, и пусть бизнесем занимаются, платят налоги, создают новые рабочие места...

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 15.11.2019 - 22:29]

[Исправлено: Матвей Запупыркин, 15.11.2019 - 22:30]
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§ alex_60
Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются предпринимательской деятельностью
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:
Служащих в отставку, и пусть бизнесем занимаются, платят налоги, создают новые рабочие места...


Да, согласен. Так правильно будет.
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§ 3DO
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот откуда растут ноги у многих сильных, независимых и успешных бизнес-ледей, который потом делятся секретами успеха "а как поднять бабла" (с)? :lol:
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§ Серый волк
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
Серый волк


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Сообщений: 10894
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.11.19 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто беда сплошная, транспорт до любого цивилизованного города разворован.
Аэропорт практически был заброшен.
Жд движение грохнуто почти полностью.
Украденное в таких адских условиях просто очень трудно вывезти большими чумаданами. :-)
Приходится в таких диких условиях отмывать у супругов.
:lol:
Кто же знал для статистики, что они все этим занимаются!
:lol:
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§ Серый волк
Re: Супруги 363-х госслужащих Костанайской области занимаются...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10894
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.11.19 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Так вот откуда растут ноги

Таланты! Исключительно таланты!
Хоть сейчас их трудолюбивые натуры в Третьяковскую галерею позировать живописцам как исключительно талантливых тружениц и тружеников!
:lol:

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