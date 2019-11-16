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§ NG.kz
И снова о принудительной подписке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.11.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу поднять вопрос о принудительно-добровольной подписке на газеты в государственных организациях. Почему я, молодой специалист, с соответственно низкой заработной платой, должна подписываться на газеты, которые могу с легкостью, а самое главное - бесплатно, прочитать онлайн?
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§ Серый волк
Re: И снова о принудительной подписке
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10894
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.11.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только недавно случайно статью видел интересную для прессы, под интересным названием: Почему проституция - это плохо и незаконно? Ведь это всего лишь ритмичная возня в обмен на бумагу?

https://thequestion.ru/questions/152518/pochemu-prostituciya-eto-plokho-i-nezakonno-ved-eto-vsego-lish-ritmichnaya-voznya-v-obmen-na-bumagu

Ещё немного удивляют форумчане, которые пишут массово: типа зашли на одну принудительно выписанную газету и у них на страничке ВК спросили пАчему они выписываются принудительно.
:lol:
Не знаю как им не противно было ковыряться в этом грязном изделии, но
Наверное ответ хотели.
:lol:
А потом удивлялись хором, почему их после воппроса в ВК сразу заблокировали.

Не пониают ещё наивные граждане вопросов барьерной контрацепции при занятии проституцией.
:lol:
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