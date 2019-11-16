Серый волк Re: И снова о принудительной подписке #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:51 Только недавно случайно статью видел интересную для прессы, под интересным названием: Почему проституция - это плохо и незаконно? Ведь это всего лишь ритмичная возня в обмен на бумагу?



https://thequestion.ru/questions/152518/pochemu-prostituciya-eto-plokho-i-nezakonno-ved-eto-vsego-lish-ritmichnaya-voznya-v-obmen-na-bumagu



Ещё немного удивляют форумчане, которые пишут массово: типа зашли на одну принудительно выписанную газету и у них на страничке ВК спросили пАчему они выписываются принудительно.



Не знаю как им не противно было ковыряться в этом грязном изделии, но

Наверное ответ хотели.



А потом удивлялись хором, почему их после воппроса в ВК сразу заблокировали.



Не пониают ещё наивные граждане вопросов барьерной контрацепции при занятии проституцией.

