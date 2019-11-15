3DO Флуд и оффтопик (часть 4) #5802





(Пользователи) Сообщений: 1975

Регистрация: 14.11.07 (Пользователи) Отправлено: - 23:11 Я вот вкусовые качества самогона, которым меня угощали - не оценил. Хотя сведущие в нем люди, которые тоже его же пробовали - хвалили, домашний, качественный все дела. Но всяких там перцев, меда и прочих вкусностей не было, правда.

Я как-то больше по пиву. Тут не заблудились пивовары, предлагающие свою продукцию для дегустации? )