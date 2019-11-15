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≡ "Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти половину погибших в ДТП можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честнов.
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§ Матвей Запупыркин
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 15.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
можно было спасти, если бы водители действовали умело, заявил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Олег Честно Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36754

как скучно Вам в министерских креслах...только водители ??? а службы которые должны содержать дороги в пригодном для движения состоянии...или из окон тонированных джипов не видно...ям по колено ...голодеда как стекло...и заносов по пояс ??? эти факторы тоже включите в 24 секунды...хотя...это ведь Вам пишут подпорутчики...и считают тоже...Вы только с листа читаете :-(
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§ alex_60
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5940
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добавлю.
а службы которые отвечают за освещение улиц?
вьезд в город со стороны аэропорта,
начиная от Чернышевского по Карбышева,Мауленова до Дощанова,
включая два кольца,с кучей пешеходных переходов,
утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.
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§ Маркс
"Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.

Сейчас и вечером точно так же темно. На улице Волынова, там где школа, темно как у негра где? Какая тут безопасность, когда ни черта не видно. Ждут, когда произойдет несчастье?

Но больше всего бесит, что даже если есть какое-нибудь тусклое освещение, то именно пешеходный переход будет находиться в темном пятне. Неужели трудно выделить по одному фонарю на нормальное освещение каждого пешеходного перехода?

К водителям, конечно, тоже куча претензий, но сначала нужно создать нормальные условия, а потом начать строго спрашивать, иначе просто получается, что всем все до лампочки.
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§ Nikola_Esil
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
Nikola_Esil


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Сообщений: 34
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 15.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на днях чуть не попал в ДТП на кольце на "Дом печати". Причина в отсутствии освещения. В тот день все таяло, асфальт мокрый и бликует, ехал в сторону микрорайонов и не увидел камрюху на кольце, т.к. она была черная и в темноте ее не видно, а в момент когда она заезжала на кольцо меня слепили фарами встречный транспорт.
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§ 3DO
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
3DO


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Сообщений: 1975
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Мы все время ждем специалистов, которые приедут"
Я конечно не врач, но мне кажется, в некоторых случаях "помощь" неумелого и не подготовленного человека в тяжелых случаях, гораздо больше навредит пострадавшему, нежели "бездействие" его.
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§ 3DO
Re: "Каждые 24 секунды погибает человек". К...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1975
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока в сознании всех участников ДД главенствует мысль, что "смерть - это то, что бывает с другими", порядка на дороге не будет.
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