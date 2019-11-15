Маркс "Каждые 24 секунды погибает человек". К казахстанским водителям обратились в ВОЗ #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 584

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:58 Цитата: alex_60:

утром темно как в .., ну вы сами догадались думаю.

Сейчас и вечером точно так же темно. На улице Волынова, там где школа, темно как у негра где? Какая тут безопасность, когда ни черта не видно. Ждут, когда произойдет несчастье?



Но больше всего бесит, что даже если есть какое-нибудь тусклое освещение, то именно пешеходный переход будет находиться в темном пятне. Неужели трудно выделить по одному фонарю на нормальное освещение каждого пешеходного перехода?



К водителям, конечно, тоже куча претензий, но сначала нужно создать нормальные условия, а потом начать строго спрашивать, иначе просто получается, что всем все до лампочки.