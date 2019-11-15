abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5764





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1663

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:59 Цитата-//Вы уже сутками тут дежурите?//







Да я давно так то уже тут по вечерам "висну")







Цитата-//Читай части 1,2,3 ну и 4 до себя.//







Да это очень долго) можно вкратце статейку другое что было тут всякого на форуме)