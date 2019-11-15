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§ Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.11.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Давайте неделю без конфликтов закончим,поговорим о весёлом)

Вы уже сутками тут дежурите? Раньше только днем дежурили. С кадрами проблема? Или методичек на всех не хватает? Как там в России дела, Абайка? Все также плохо? И светлого будущего не маячит? Рассказывайте, что поднаподслушивали, чего понаподглядывали)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну я и говорю надо историю форума писать) хотя бы частями

Тебе же уже отвечали.
Читай части 1,2,3 ну и 4 до себя.
Там такое... Ужас просто.
Сейчас это похоже на общество благородных девиц. В сравнении.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Ну вот, весь вечер коту под хвост.
Есть другие мысли?
Плагиат. Даже не смешно.
Методички..
Не, не смешно уже.

[Исправлено: alex_60, 15.11.2019 - 21:04]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы уже сутками тут дежурите?//



Да я давно так то уже тут по вечерам "висну")



Цитата-//Читай части 1,2,3 ну и 4 до себя.//



Да это очень долго) можно вкратце статейку другое что было тут всякого на форуме)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4088
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Напишите диссертацию. Тут кладезь для психолога
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Методички похоже кончились у Серули.
Новые не выдали наверное.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На лыжи ещё рано?
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
днем дежурили

Весна-лето -осень всегда забирают много времени, потому как что потопаешь- то и полопаешь. А сейчас - лепота. Всё убрано,заготовлено, приготовлено. Кое-что настояно или достаивает. Почему бы не скоротать время в интернете ?
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* Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 15.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Методички

Как хорошо, что у вас они не меняются. "эта песня хороша, начинай сначала "
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