Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #5755





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8553

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 За 8 лет ко всем привык. Всё родные стали, хоть и разные, хоть и мнение не совпадает по многим вопросам. И Лиля с её капризами, . И новенький Абайка и старенький Серый. Юджин мне чем то Мясникова из Уральских пельменей напоминает когда старые фото выкладывает, сразу ностальгия. Все клёвые. Если честно я на сайт захожу не что б статью/материал почитать, а что б комменты посмотреть, ведь часто они интересней чем новость) Незнаю за столько лет все родные стали что и послать некого)))