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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//-Ну значит все ещё впереди - готовсь//


Надеюсь нет)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Даме скучно - она так развлекается.

Забить кому обидно, и все дела.
Ну а если начинать реагировать,
Фи там, отдыхай, жёстко хочешь или мягко, то и ответ будет адекватный.
Какие обиды после этого.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут что то сразу пошло не так.
В списке смешались кони, люди.
Пошли отказы.
Некоторые уже вне форума.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого какие планы на выходные?) Давайте неделю без конфликтов закончим,поговорим о весёлом)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, Гога ты обиженный?
Для опроса по списку.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
поговорим о весёлом)

О переименовании улиц что ли?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот сейчас капусту спустил в погреб.
Квашеную.
Нормальная новость?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Нормальная новость?//


Так пятница же,надо наоборот доставать и фанфурики) и селедочку и картошечку)

[Исправлено: abaika95, 15.11.2019 - 20:27]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
надо наоборот достават

Так я одну банку оставил.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8553
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.11.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 8 лет ко всем привык. Всё родные стали, хоть и разные, хоть и мнение не совпадает по многим вопросам. И Лиля с её капризами, . И новенький Абайка и старенький Серый. Юджин мне чем то Мясникова из Уральских пельменей напоминает когда старые фото выкладывает, сразу ностальгия. Все клёвые. Если честно я на сайт захожу не что б статью/материал почитать, а что б комменты посмотреть, ведь часто они интересней чем новость) Незнаю за столько лет все родные стали что и послать некого))) ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.11.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вас то с какие обиды?

Никаких. Просто наблюдение нехорошей тенденции.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Забить кому обидно, и все дела. Ну а если начинать реагировать,

Не все могут сдерживаться - поэтому и конфликты начинаются. Я на Марике научился не реагировать на провокации.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если честно я на сайт захожу не что б статью/материал почитать, а что б комменты посмотреть, ведь часто они интересней чем новость)//



Ну я и говорю надо историю форума писать) хотя бы частями,по статейке в неделю)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1663
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 вариант алфавита предложили в Казахстане иииииии он приближен к Турецкому)
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