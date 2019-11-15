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§ NG.kz
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По факту хищения крупной суммы денежных средств из Житикаринского филиала одного из банков второго уровня полицией Костанайской области начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной ст. 189 ч. 4 УК РК.
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§ сайлау курманов
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3253
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то он унес в евро, почти двести тысяч, совсем молодой тридцать ему, только жить да жить, смотри в оба
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* Сталкер
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка ищет полиция Костанайской области
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.11.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ориентировка

[Исправлено: Сталкер, 15.11.2019 - 17:59]
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