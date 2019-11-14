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abaika95:
В Союзе-оказание братской помощи
В США-вмешательства в дела других государств
Ну все так и есть. Особенно последние примеры "братской помощи" от США Ливии, Ираку, Афганистану, Сирии просто впечатляют. Это не СССР, который строил в своих "колониях" жилье, школы, больницы, электростанции. Присылал специалистов, которые работали на создаваемых предприятиях, обучали и лечили местное население.
Цитата:
abaika95:
А про коррупцию чтож молчите?) Хлопковое дело,сочинско-краснадарское дело,дело фирмы "Океан"?
Так мы и знаем об этих делах только потому, что с этим явлением боролись. Когда такие же дела становятся законом бизнеса - бороться не с чем, ведь при капитализме коррупция узаконена.
Цитата:
abaika95:
Это насколько отмороженными быть надо),проломили череп и закопали в лесу из-за бутылки коньяка и банки икры.
Отмороженных везде хватает. Примеры с "той стороны" легко сможет найти даже ребенок.