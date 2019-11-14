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≡ Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37259
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ДТП никто не пострадал. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ dvb
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 15.11.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Vit:Заезжая в рф мы все покупаем страховку


Кстати всегда хотел поинтересоваться стоимостью автостраховок в Кустанае. Напишите сколько стоит.
Для информации - в Москве у меня годовое ОСАГО на Мицубиси Лансер (100 лс) - 3500 руб (один человек вписан в полис) и на Мицубиси ASX(160 лс) - 6700 руб (два человека в полисе). Плюс еще КАСКО на ASX 13000 руб на угон и полный ущерб.
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§ Маркс
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Так и страховка покрывает только до определенной суммы.В ваших примерах страховка поможет как скидка 1000 тенге при покупке мерседеса.

Цитата:
Yorik:
Ну и еще - если уж Вы такие названия нагуглили в расчете на заоблачную стоимость этих авто, то надо бы знать, что страховка имеет ограничение по сумме выплаты и не покроет скорее всего даже бампера названных авто...

Правильно, нафига покупать эту страховку, лучше всего вшить в воротник ампулу с цианистым калием. Тогда даже в том случае, если ущерб будет сопоставим с суммой максимальной выплаты, можно будет безболезненно покончить с проблемами, ведь без страховки денег все равно не будет.
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§ Гриня
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 15.11.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Правильно, нафига покупать эту страховку

Просто при кратковременном выезде в РФ нужно быть особенно аккуратным в вождении и не допустить ДТП по своей вине.От всех случаев в жизни не застрахуешься,самому надо глядеть в оба.Лично я,на 1-2 дня еду-дешевле штраф заплатить,на неделю ездил-застраховался.Хорошо-непригодилась.
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§ Yorik
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 15.11.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
всегда хотел поинтересоваться

Есть сервисы расчетов на сайтах страховых компаний, можете побаловаться с ними, рассчитать (с этого года страховые полисы только в эл.виде, бумажек больше нет, дорпол для проверки "пробивает" по базам).
У меня 150 л.с., максимальный класс - стоимость ок. 11 тыс.тнг. От количества вписанных людей стоимость не зависит, однако если у кого-то из них класс ниже - будет считаться по самому низкому (это т.н. "класс безаварийности"), чем ниже класс - тем выше стоимость страховки.
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§ Yorik
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 15.11.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
нафига покупать эту страховку, лучше всего вшить в воротник ампулу с цианистым калием


Вот.
Без таких крайностей конечно, но смысл Вы примерно поняли, что уже неплохо.
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§ Маркс
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Просто при кратковременном выезде в РФ нужно быть особенно аккуратным в вождении и не допустить ДТП по своей вине.

Нужно быть всегда аккуратным и внимательным, а не только в РФ. Или в РК уже кончились дорогие авто?
Цитата:
Гриня:
От всех случаев в жизни не застрахуешься,самому надо глядеть в оба.

Лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что потом добдеть недобдетое уже не получится. Так и со страховкой.
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§ Маркс
Не соблюдал дистанцию - полиция прокомментировала ДТП, в котором автобус снес заграждение на улице Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 15.11.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Вот. Без таких крайностей конечно, но смысл Вы примерно поняли, что уже неплохо.

В том, чтобы ехать в РФ с цианистым калием вместо страховки никакого смысла нет, от слова совсем, но если Вы на этом настаиваете ... нет смысла разубеждать.
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