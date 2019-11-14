Цитата: Гриня:

Так и страховка покрывает только до определенной суммы.В ваших примерах страховка поможет как скидка 1000 тенге при покупке мерседеса.

Цитата: Yorik:

Ну и еще - если уж Вы такие названия нагуглили в расчете на заоблачную стоимость этих авто, то надо бы знать, что страховка имеет ограничение по сумме выплаты и не покроет скорее всего даже бампера названных авто...

Правильно, нафига покупать эту страховку, лучше всего вшить в воротник ампулу с цианистым калием. Тогда даже в том случае, если ущерб будет сопоставим с суммой максимальной выплаты, можно будет безболезненно покончить с проблемами, ведь без страховки денег все равно не будет.